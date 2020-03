Isiklike finantside jaotamine ehk 50 : 30 : 20 reegel. Mida see tähendab ja kuidas järgida? 

Raha jaotamine on paljude inimeste jaoks keeruline. Kui palju peaks jätma laenumakseteks, üüriks, pensioniks ja muudeks kuludeks? Kuna igaühe sissetulekud on erinevad, siis on raske öelda täpseid numbreid, mistõttu tuleks appi võtta 50 : 30 : 20 reegel.

Kui teenid põhitöö kõrvalt juurde, arvesta see oma eelarvesse vaid juhul, kui summa on suurem kui paarsada eurot iga kuu. Kui see summa jääb aga alla paarisaja euro, kasuta seda hoopis hädaolukorra puhul, laenude tagasimaksmiseks, investeerimiseks või hoopis enda premeerimiseks. Juhul kui su lisasissetulek on piisavalt suur ja regulaarne, lisa see eelarves elamiskulude alla. Kasuta eelpool mainitud meetodit ning võta jällegi arvesse eelmise aasta madalaim kuusissetulek.

Planeeri 50%

Nüüd võta ette oma kuusissetulek ja jaga see pooleks. Saadud summa on see, mis läheb põhiliste elamiskulude katmiseks. Sellest omakorda 30% kasuta kodukulude ja kodulaenu eest tasumiseks. 30% võib tunduda küll väike, kuid seda ületades jääb liialt vähe ressursse teiste eluvaldkondade tarbeks. Eluasemekulu on enamiku inimeste jaoks märkimisväärseim väljaminek, mistõttu on loogiline see võimalikult madal hoida. Ülejäänud 20% arvesta kommunaalkulude, toidukaupade, kindlustuse ja autoliisingu tasumiseks. Pane tähele, et siia alla ei kuulu jõusaalipakett, õhtusöögid ega riided.

Planeeri 30%

30% palgast on sinu n-ö lõburaha. Seda võid kasutada, kuidas soovid: broneerida puhkusereisi, osta uusi rõivaid või teha muud meelepärast. Ilmselgelt ei ole seda raha lõputult, mistõttu kuluta seda targalt. Ostes esemete asemel elamusi, saad kogemusi, mis on igavesed. Seega ära osta jõulupreemia või tulumaksutagastuse eest uut televiisorit, vaid hoopis kontserdipiletid. Loomulikult võid seda raha investeerida esemetesse, mis ei tee ehk nii õnnelikuks kui imeline kogemus, kuid ikkagi parandavad elukvaliteeti, näiteks hea madrats või kvaliteetsed jooksutossud. Sellised ostud on head investeeringud ning väärt natukest priiskamist.

Planeeri 20%

Üle jäänud 20% palgast on äärmiselt oluline summa, mis mängib suurt rolli su tulevases majanduslikus edus. See raha on kas laenude tagasimaksmiseks või säästmiseks. Kõrge intressiga laen on hädaolukord ning selle kaotamine peaks olema su prioriteet. Kui teed vaid miinimummakseid, siis maksad laenu tagasi aastaid ning lased palju raha tuulde.

Kui oled oma eelarvest ülevaate saanud, oled teinud esimese sammu selguse teel. Kui panid oma elu reaalsed numbrid 50 : 30 : 20 reeglisse, siis kas jäid tulemusega rahule?