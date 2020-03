Põhjalik õpetus: kuidas tervislikult kaalu langetada? 

Kui püksirihma ots muutub aina lühemaks, pidevalt vaevab raskustunne ja väsimus, on viimane aeg mõelda lisakilodest vabanemisele. Soovitame mitte langeda trendi- ja kiirdieetide lõksu, vaid langetada kaalu tervislikult.

Enamasti hiilivad lisakilod ligi tasahilju, nii et märkame neid alles siis, kui oleme riided mitu numbrit suuremate vastu vahetanud, kummardada on raske ja vaevab pidev väsimus. Eriti kärmelt tuleb kaalutõus koos stressiga. Olenemata sellest, kas sul on ülekilosid viis või 20, tuleb nendest lahtisaamisesse suhtuda sama tõsiselt. Kui tunned, et on aeg end käsile võtta ja lisakilod maha raputada, ole valmis, et ettevõtmine vajab kindlameelsust ja pühendumist, justkui valmistuksid maratoniks.