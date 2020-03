Kes hüvitab kulud, kui reis on ostetud, aga riik paneb piirid kinni? 

2. Pakettreiside puhul pöördu hüvitise saamiseks või reisi aja muutmiseks teenusepakkuja poole. Siiski tuleb siinkohal meeles pidada, et nii välisministeeriumi reisipiirangud kui ka WHO teated on soovituslikud. Turismibürood pole kohustatud hüvitama pakettreisi maksumust, kui see on ostetud sihtriiki, mille piirid pole päriselt veel kinni pandud, kuid sinna lihtsalt ei soovitata reisida.