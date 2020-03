Lugeja: Kalevi komme ei saa enam paberist kätte! Tootja: varsti saame murest jagu 

Meenutuseks, et aastaid tagasi olid Kalevi kommid keeratud paberisse, mis mõlemast otsast tõmmates maiustuse paberist hõlpsalt vabastas. Samuti on pakendite hulgas olnud ka sellist varianti, kus ühelt poolt otsast rebides avaneb pakend mööda paberi sees olevat punast riba kenasti.

Foto: Svetlana Zaitseva

Nüüd aga meenutavad pralineekommide pakid taas vanemaid keerututiga komme, ent erinevalt varasemast on nende servad kinni liimitud.

Orkla Eesti AS kommunikatsioonijuht Ruth Roth ütleb, et Kalevil on kasutusel kaks eri tüüpi kommipaberit ja tõepoolest üht tüüpi ehk kahest otsast kinni keeratud kommipaberite avamisega tuleb aeg-ajalt ette raskusi.