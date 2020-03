Koroonahirm paneb kodus suurpuhastust tegema? Loe, milliseid tooteid võiks kasutada! 

Heaks abimeheks on Kraussi üldpuhastusaine, mis tapab baktereid väga hoolikalt. Lõhnatu Kraussi üldpuhastusaine on mõeldud köögi, vannitoa kui muude eluruumide siledate pindade puhastamiseks ning eemaldab kerge vaevaga mustuse nii pliidilt kui mööblilt, klaasilt ja peeglilt. See ei jäta pindadele jälgegi, ei pleegita ega riku mingil moel värvitud või lakitud pindasid. Toode kaotab hästi ka lemmikloomade eritiste ebameeldiva lõhna. Kraussi üldpuhastusaine on üks ettevõtte kõige armastatumaid tooteid, mis võlub inimesi just oma efektiivsusega.