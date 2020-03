Toidukuller: kui riik kehtestab karantiini, katkestame toidu kojuveo 

„Meie meeskond Soome peakontoris ja inimesed kõigis kahekümnes riigis, kus Wolt oma teenust pakub, jälgivad olukorda ning järgivad kõiki Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja kohalike institutsioonide soovitusi,“ kinnitab Ristal Nipiraamatule ja lisab, et võimalikuks viiruse laiemaks levikuks on ettevõte valmis. „Hoiame pingsalt WHO-lt tuleval infol silma peal. Muuhulgas on Wolti kontori töötajatel ära jäetud kõik tööreisid riskipiirkondadesse,“ lisab Ristal.

„Kõikidele Wolti kullerpartneritele oleme WHO soovitused, kuidas kaitsta nii end kui ka teisi enda ümber, edasi andnud,“ sõnab Ristal, et kõige olulisem on hoida käed alati puhtad, võimalusel pesta neid tihti ja korralikult ning kasutada desinfitseerivaid vahendeid.

Toidupakk ukse taha



Kui toidu koju tellimine on vältimatu, näiteks kliendi enda gripilaadsete sümptomite tõttu või kui ta muul põhjusel kulleriga kokku puutuda ei soovi, on võimalik jätta kullerile kommentaar, et ta toidu ukse taha jätaks. „Ühtlasi on meie tehniline tiim arendamas välja uuendusi, mis muudavad infovahetuse veelgi lihtsamaks,“ täpsustab Ristal, et võimalusel ei pea klient üldse kulleriga kokku puutuma.

Ristali sõnul ei ole hetkel ühtegi teadaolevat juhtumit, kus kuller oleks kellelegi viiruse edasi andnud, kuna viirus kandub inimeselt inimesele lähikokkupuutel mitme minuti jooksul. „Kuigi meie kullerpartnerid ei puuduta kunagi toitu, veedavad restoranidest toitu võttes enamasti paar minutit ning tellijale toitu üle andes mõned sekundid, soovitame tellijatel enne ja pärast tellimuse vastuvõtmist hoolikalt käsi pesta. Samuti oleme kõigile kullerpartneritele saatnud teate, et nad jääksid koju, kui neil on gripilaadsed sümptomid ning järgiksid kõiki WHO ja kohalike võimude korraldusi.“

Kui väga paljud inimesed jääksid viiruse levikut ennetava meetmena kodusesse karantiini ning toidu kojutellimine hüppeliselt suureneks, jääks kullerteenuse hind seejuures samaks. „Kuna kullerite tasu sõltub läbitud vahemaa pikkusest ning meil puudub nii-öelda tipptunnitasu, ei muutuks kliendi jaoks kojuveo tasus midagi.“