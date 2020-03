Kust veel kuivaineid saab ja kauaks? Kaupmehed: toit ei saa otsa, ärge paanitsege! 

E-poe kaudu kauba tellinud inimestel, kes ei soovi üleliigseid kontakte, on võimalus jätta kullerile teade ja paluda toidukotid kliendile maja või korteri ukse taha jätta. „See eeldab, et tellimus ei sisalda alkohoolseid jooke ning selle eest on tasutud ülekandega. Seega ei pea kuller ja klient üldse kontakti astuma.“ Ka kulleritele on käte desinfitseerimiseks vahendid tagatud ning nõue puhastada käsi enne ja pärast tellimuse kliendile viimist.

Ka Prisma Peremarekti sortimendidirektor Kaimo Niitaru tõdeb, et kuna klientide nõudlus on oluliselt suurenenud, siis on see tinginud ka riiulite osalise tühjenemise. „Laovarud uuenevad igapäevaselt ja anname endast parima, et tagada toodete saadavus," sõnab Niitaru ja lisab, et tellimuskoguseid on vastavalt nõudluse kasvule juba ka korrigeeritud. Kas see aga toob kaasa ka hinnatõusu? „Prisma tänases olukorras kindlasti hindu ei tõsta, aga me ei saa vastutada võimalike tootjapoolsete hinnamuudatuste eest."

ePrisma juhataja Helga Kumeli andmetel on ka Prisma e-poes tehtud tellimuste arv võrreldes tavapärasega oluliselt suurenenud. „Kuigi meie komplekteerijad töötavad oma võimete piiril, on soovitud tellimuste esitamise järjekord väga pikk. Tänaõhtuse (neljapäeval – toim.) seisuga on Tallinn/Harju piirkonnas tarneaknad hõivatud kuni järgmise nädala alguseni, Tartu piirkonnas on esimesed vabad aknad saadaval pühapäeval,“ täpsustab Kumel, et kaupa tuleb oodata tavapärasest kauem. „Ka ostukorvi sisu hinnates jääb silma, et senisest enam tellitakse lisaks ootuspärastele hügieenitarvetele ka kuivaineid ja konserve, mis viitab tõepoolest ka varude soetamisele,“ ei eita Kumel seost suurenenud tellimuste ja kriisivaru vahel.

Mis puudutab hügieeni, siis on ka Prismas korratud üle esmased hügieenireeglid ning töötajatele on tagatud nii desinfitseerimisvahendid kui ka kummikindad. „Samuti on üle korratud käitumisjuhised nakkuskahtluse korral ning pöörame senisest enam tähelepanu töökohtade ja vahendite puhtuse tagamisele.“

Kui peaks aga juhtuma, et Eestis vallandub ulatuslik epideemia? „Meie sooviks on vaatamata olukorra erakorralisusele tagada teenuse toimimine, kuni see vähegi võimalik on,“ sõnab Kumel ja lisab, et loomulikult tuleb olukorra tõsisemaks muutumisel kasutusele võtta täiendavaid meetmeid nii Prisma töötajate kui klientide tervise tagamiseks lähtuvalt nii Eesti riigi kui Prisma omanikfirma S-Grupi kehtestatavatest nõuetest.

Kumeli sõnul on juba ette tulnud ka karantiinis viibivaid kliente, kelle palvel on kullerid aadressile saabudes jätnud kaubakotid ukse taha, misjärel on klient kauba kulleri lahkudes ise tuppa tõstnud. „Oleme otsustanud, et klientidele, kes ei soovi kulleriga otsest kontakti, tuleme omalt poolt vastu ning arvestame nende inimeste sooviga. Kuna kuller helistab vahetult enne aadressile saabumist alati kliendile ette, on tal telefoni teel võimalik oma soovist kullerit teavitada. Samuti on võimalik oma täiendavad soovid tellimust vormistades jätta klienditeenindajale vastavasse teadete lahtrisse, kust see info jõuab kiiresti meie teenindajateni.“

Kuna pole välistatud, et ka mõni töötaja võib haigeks jääda, siis teenuse hinda Prisma töötajate hulk ei mõjuta, kuna see kujuneb Kumeli sõnul teistel alustel. „Pigem mõjutab tööl olevate töötajate arv vastuvõetavate tellimuste arvu ning seega ka teenuse kättesaadavust.“