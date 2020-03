10 head põhjust, miks alustada tantsutrenniga 

Selleks, et keha oleks toonuses ja vaim ergas, on vaja aktiivselt liikuda. Üks eriti kasulik liikumisviis on tantsimine, mis peletab nii stressi kui ka lisakilod ning teeb su heaks muudki meeldivat.

1. Teeb tuju heaks

Kui oled otsustanud minna tantsutrenni, valid selle tõenäoliselt endale meelepärase stiili ja muusika järgi. Tänu heale muusikale ja aktiivsele treeningule tõuseb organismis hea tuju hormooni endorfiini tase. Sellepärast lahkudki trennist alati, naeratus näol!