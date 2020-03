Eesti inimesed arutlevad: millisest dieedist on kasu ja milline tekitab hoopis sõltuvust? 

Keiu (39) Tallinnast: „Suhkur on sõltuvus nagu suitsetamine või alkoholism!“

Mõni aasta tagasi võtsin pärast mõtteviisitreener Tony Robbinsi seminaril osalemist vastu tema soovitatud kuuajalise toitumisväljakutse. Menüüst tuli välja jätta piim, gluteen, kohv, alkohol ja suhkur. Võimalusel oli soovitatud süüa paaril korral nädalas maheloomaliha. Minu jaoks oli kõik tehtav peale suhkrust loobumise. Sain sel hetkel aru, et see on minu sõltuvus! Ma muidugi väga ei mässanud ka alternatiivsete magustoitude ega maiustuste otsimise ja valmistamisega. Lõpuks tüütasid pähklid ja rosinad ära ning nii see tavapärane magus taas menüüsse sattuski.

Keiu on võtnud eesmärgiks vähendada suhkru tarbimist. Foto: erakogu

Rauno (26) Tallinnast: „Enne sõin päevas kümme pirukat!“

Tihti teevad inimesed selle vea, et peavad mõnda nn dieeti kuu või kaks. Pärast seda minnakse vanade harjumuste juurde tagasi. Hakkasin 2019. aasta novembri algusest toituma ketodieedi reeglite järgi. Minu puhul võiks seda pigem nimetada LCHF-toitumiseks ehk menüüs on vähe süsivesikuid ja palju rasva. Ma ise ei peagi seda dieediks, vaid oma uueks tervislikumaks elustiiliks.



Lugeda tuleb etikette

Olen praeguseks menüüst välja jätnud jahu, suhkru ja tärklise. Kõige raskem oli loobuda suhkrust ja jahust, näiteks ei söö ma enam poest ostetud saia ega leiba. Kuna tarbin tooteid, kus on võimalikult vähe süsivesikuid, loen alati poes etikette. Ostan vaid seda, milles on süsivesikuid vähem kui 5 grammi 100 grammi toote kohta. Kartuli, riisi ja makaroni asemel söön köögivilju, milles on vähem süsivesikuid ja rohkem vitamiine. Suhkru asemel tarbin tooteid, mis on magustatud steevia ja erütritooliga. Ebatervislikud rasvadki olen vahetanud tervislike vastu.

Aja jooksul vähendasin oma toidukorrad kahele korrale päevas. Need jagunevad mul 8/16 põhimõttel ehk 8 tunni sees söön kaks korda ja 16 tundi paastun. Tihti küll, olgem ausad, tuleb kuhugi vahele steeviaga magustatud Fitkohuke.