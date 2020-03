Tähtis teadaanne – tõsta oma keha vastupanuvõimet viirustele! 

Siinkohal püüame lihtsalt ja väga lühidalt tuua välja selle, kuidas ja miks peaks just nüüd tõstma enda immuunsust ning olema valmis selleks, et ükskõik, mis viirus ründab, põed selle läbi märkamatult – just nii nagu see terves organismis olema peaks. Nii on ka aktuaalse viirusega, mida ravitakse täpselt samamoodi nagu teisi viirushaigusi ja mis enamus inimestel kulgeb pea märkamatult.

Organismi tähtsaimaks kaitsjaks on lümfisüsteem, mis kulgeb veresoonkonna kõrval kogu meie kehas. Lümfisüsteem on saanud teenimatult vähe tähelepanu, kuigi see on tähtsaim meie terveks olemise ja terve püsimise juures. Järgnevalt teeme kiire ülevaate, mis on lümfisüsteem ning miks see on vajalik ja tähtis.



LÜMFISÜSTEEM

Inimese kehas on sadu lümfisõlmi, mis asuvad üle keha pealaest kuni põlvedeni välja. Lümfisõlmed on väikesed oakujulised näärmed, mis toodavad lümfotsüüte, filtreerivad kudedest kahjulikke aineid ning sisaldavad makrofaage, mis on rakud, mis seedivad rakujääke, patogeene ja muid võõrkehi. Neid sõlmi ühendab lümfisoonte võrgustik, mis kulgeb sarnaselt veresoonkonnale üle meie keha. Nendes soontes voolab lümf ehk vedelik, mis moodustub siis, kui koevedelikud/vereplasma (enamasti vesi koos valkude ja muude lahustunud ainetega) voolab lümfisüsteemi. See sisaldab palju lümfotsüüte, mis on nakkusega võitlevad valged rakud. Lümf koosneb suures osas veest ja seepärast selgitame, miks vesi on tähtis süsteemi käimas hoidmiseks.

Suurim lümfisüsteemi organ on põrn, mis toimib verefiltrina. See kontrollib punaste vereliblede hulka ja verevarustust kehas ning aitab võidelda infektsioonidega. Kui põrn tuvastab veres potentsiaalselt ohtlikke baktereid, viirusi või muid mikroorganisme, loob see koos lümfisõlmedega valgeid vereliblesid, mida nimetatakse lümfotsüütideks ning mis toimivad kaitsjatena sissetungijate vastu. Lümfotsüüdid toodavad antikehi, et tappa võõrad mikroorganismid ja peatada nakkuste levik. Inimesed võivad elada ilma põrnata, kuid inimesed, kes on kaotanud põrna haiguste või vigastuste tõttu, on vastuvõtlikumad infektsioonidele.



Lümfisüsteemil puudub „pump“, mis seda sarnaselt südamele ringi pumpaks. Lümf liigub osaliselt veresoonkonnalt saadud impulsside mõjul, kuid suurim liikumapanev jõud on lihastel, ehk kehaline aktiivsus.



KUIDAS HOIDA JA TÕSTA IMMUUNSUST

Nagu eelpool selgeks sai, võitleb viirustega organismis lümfisüsteem. Aeglase lümfi liikumisega tekivad sageli probleemid, milleks on madal immuunsus ja suurenenud vastuvõtlikkus viirustele.

Üheks probleemiks võib olla ka vähene vesi lümfisüsteemis. Kui kehas on vähe vett, on lümfisüsteem viimaste hulgas, kuhu seda jagub. Selle tulemusena ei saa lümfisüsteem toimida korrektselt ega saa eemaldada viiruseid ja baktereid organismist, kuna puudub voolavus ja liikumine soontes.



Esimene soovitus: joo palju vett!