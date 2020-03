Kevad tuleb tasapisi! Lihtne lahendus, kuidas riidest jalatsid veekindlaks teha! 

Tee riidest jalatsid veekindlaks nii:

1. Puhasta jalatsid. Et jalanõud oleksid täiesti puhtad, pese neid masinas, puhasta hambaharja või käsnaga ning lase kuivada.

2. Kata vahaga. Hõõru jalatsite kangast osa mesilasvahaga korralikult kokku.

3. Kuumuta. Soojenda vahaga kaetud jalanõusid ettevaatlikult juuksefööniga, kuni näed, et vaha sulab kangasse. Vaha kuivab kiiresti ja jalatsid on kohe

kasutusvalmis.