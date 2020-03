KORDUMA KIPPUVAD KÜSIMUSED: mis saab spordiklubi liikmemaksust, ärajäänud ürituse piletirahast või tühistatud lennureisist? 

Kui pakettreisi osaks on transport tagasi lähtekohta, siis peab reisikorraldaja reisija ka lähtekohta toimetama. Kui reisija soovib Eestisse naasta varem, kuid reisikorraldaja ei ole nõus tagasireisi varasemaks tooma, siis on reisijal õigus reisikorraldaja abile varasema tagasireisi korraldamisel.

Pakettreisilepingu puhul on raskustesse sattunud reisijal õigus pöörduda reisikorraldaja poole, kes peab talle viivitamata asjakohast abi võimaldama. Muuhulgas peab reisikorraldaja aitama reisijat alternatiivsete reisivõimaluste ehk varasema tagasilennu leidmisel. Kuna reisikorraldaja kohustus on aidata reisijat üksnes tagasilennu leidmisel, siis tagasilennu pileteid reisikorraldaja hüvitama ei pea. Reisikorraldaja võib sellise abi eest nõuda reisijalt mõistlike kulude hüvitamist, kui olukorra on põhjustanud reisija tahtlikult või hooletuse tõttu. Antud juhul, kui tegu on erakorralisest asjaolust tulenevalt varasema tagasilennu soovimisega, ei saa reisikorraldaja eelnevalt nimetatud hüvitist reisijalt nõuda.