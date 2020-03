Bolt Food lisas toidupoest kauba koju tellimise võimaluse 

“Oleme kõigi jaoks uues olukorras, kus toidupoodidest kaupade kohale toomise teenused on üle koormatud. Tahame aidata, et tarvilikud kaubad jõuaksid inimesteni ka olukorras, kus kodust väljumine ei ole võimalik. Töötame selle nimel, et poodide nimekiri laieneks võimalikult kiiresti,” kommenteeris Eesti Bolt Foodi juht Maxim Milashenko.