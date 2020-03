Tarbija Osa toidupoode lühendab lahtiolekuaegu. Vaata, kaua on avatud sinu kodupood! Nipiraamat , täna, 10:55 Jaga: M

Foto: Robin Roots

Koroonaviirusest tingitud eriolukord on viinud ka muudatusteni toidukaupluste töös. Et nõudlus on kriisivarude ostmisega üha suurenenud, on kasvanud ka töömahud. Mõned poed lühendavad töökoormuse hajutamiseks lahtiolekuaegu ja sulgevad väiksemad kauplused.