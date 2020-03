7 põnevat lauamängu, millega karantiinis olles igavust peletada 

Kuna lauamängude soetamine on muutunud viimase nädala jooksul iseäranis populaarseks, on paljusid neist lattu jäänud alles üksikud eksemplarid. Tasub kiirustada!

Mäng „Pandemic“ on praegusel ajal teema poolest väga aktuaalne. Lauamängus on sinu meeskonna tööks nakkuste vastu võitlemine ning selle kogenud liikmetena tuleb teil vaos hoida nelja surmavat haigust, püüdes samal ajal neile ravi leida. Sa asud koos kaaslastega maailmas ringi reisima, ravides infektsioone ja otsides komponente ravi jaoks. Lõpuks jääbki küsimus: kas suudad päästa inimkonna?

Ka see on praegusel ajal üsna teemakohane mäng. Pane oma vaim ja mõistus proovile ning võitle viirusega! Viirus on tunginud sinu kehasse – kas suudad sellest vabaneda enne, kui see hakkab paljunema? Ütle hüvasti viirusele, lükates see mängulaualt välja.