ÜHE PILDI LUGU | Majakavahiks sündinud ‒ Suurupi tuletornivaht Helle Kares meenutab raadioside pidamist 

Kui mõnikord öeldakse, et sündis, kuldlusikas suus, siis Helle Kares sündis, binokkel pihus. Ta käis juba lapsena sageli Suurupi tuletornis, kus askeldasid tema tädi ja onu. Suureks saades asus ta aga ise sinna tööle.

Mis sündmusest on vana foto tehtud?

Helle (72): „Foto on tehtud 1988. aasta jaanuaris raadioside pidamise ajal, mis oli majakavahtide üks olulisemaid ülesandeid. See toimus iga päev nagu kellavärk, kell 6, 12, 18 ja 22. Talvel lisandus ka hommikune jääolude kirjeldamine kell 10.