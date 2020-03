KOGEMUSLOOD | Kui tuleb sõbraks saada diabeediga... 

Suhkurtõve diagnoosi saamine võib olla sama ootamatu kui välk selgest taevast. Ometi on ka diabeediga võimalik elada täisväärtuslikku elu. Nagu paljude muude haigustega, tuleb sellegagi tuttavaks, isegi sõbraks saada.

1. tüüpi diabeeti põeb Eestis umbes 5500 inimest, kuid 2. tüüpi suisa 70 000 eestlast. Viimane on eriti ehmatav number, seda enam, et see kasvab aasta-aastalt kiiresti. 2. tüüpi diabeedi puhul väheneb kehas insuliini tootmine järk-järgult ehk haigus kujuneb salakavalalt väheste või olematute kaebustega välja aja jooksul.