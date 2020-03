LUGEJA KÜSIB | Kas laste huviringide eest tuleb eriolukorra ajal maksta? 

Tõepoolest, pole vist hetkel ühtegi lapsevanemat, keda eriolukorra tõttu ära jäänud laste huviringid ei puudutaks. Kui lasteaedade osalustasu plaanivad omavalitsused selleks ajaks peatada, siis kuidas on huviringidega, mida korraldavad kõikjal erinevad teenusepakkujad. Nipiraamat pöördus vastuse saamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti (TTJA) poole.

Loo autoril on peres kaks last. Vaatleme lähemalt nende huviringe ja millised teated on ära jäänud tundide ning arvetega seoses lapsevanema postkasti laekunud.