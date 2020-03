17 AASTAT KODUKONTORIS | Ettevõtja ja nelja lapse ema Heidi Plumberg: kodukontori kõige olulisem osa on distsipliin! 

Arvestades seda, mis praegu maailmas ning Eestis toimub, on need ettevõtted, kes seda vähegi lubada saavad, oma töötajad kodukontorisse suunanud. Olukorra teeb aga keerulisemaks see, et kodus on ju ka abikaasa ning lapsed. Kuidas edukalt tööd teha ja seda nõnda, et sa reaalselt ka süveneda suudaks ning töö tegemine ei kannataks?

Töökorralduse efektiivseks toimimiseks pea silmas järgmist: