Karantiin sunnib alternatiive leidma! Tee ise valgendav hambapasta, kuivšampoon või meigieemaldusvahend! 

Jätkub 3-4 nädalaks

Maksab 1 euro



Esmamulje. Kuna kasutan iga päev vähe meiki (tavaliselt vaid ripsmetušši), siis puhastab kodune meigieemaldusvahend näo suurepäraselt, isegi paremini kui sarnased poetooted. Lisaks toidab see nahka – jätab selle siidiseks, aga mitte rasuseks.



Pikem toime. Mu nahk punetab kindlasti vähem. Peale selle meeldib mulle mõte, et õhtuti pärast näo puhastamist ei ole tarvis enam kreemi, sest õli ja vee kooslus on jätnud nahale kerge niisutava kihi. Kindlasti tuleb jälgida, et puhastades ei satuks segu silma. Olen vahendiga nii rahul, et hakkangi seda kasutama.