TSIVILISATSIOONIST VÄLJA! Põhjalik juhend, mida pikemale matkale kaasa pakkida 

Öeldakse, et kui sul on ükskõik kuhu sa lähed ja kus sa oled, siis ei saa sa ära eksida. Kui sul aga päris ükskõik ei ole, siis võta kaasa kompass. Isegi kui sa seda varem kasutanud pole, säästab see sind eksimise korral sihitust ringiratast trampimisest. Ainus, mida teadma pead, on see, et kompassi punane nooleots näitab alati põhja. Ehk siis, kui võtad vastu otsuse, et lähed lõuna poole, pead jälgima, et punane nool näitaks alati sinu enda poole. Ja pärast näiteks laagripaika tagasi tulles, siis täpselt vastupidi.