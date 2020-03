KARANTIINI AJAL EHITUSPOES? K-rauta piirab külastajate arvu, Bauhof lisab täiendavaid kullereid 

Kuna karantiiniperioodil otsitakse kodust tegevust, sealhulgas valmistutakse tavapärasest aktiivsemalt aiahooajaks ning tehakse koduseid remonditöid, on see ehituspoodidesse kokku toonud hulgaliselt rahvast. K-rauta tegi täna avalikuks, et klientide ja töötajate tervise huvides piirab K-rauta oma kauplustes alates homsest, 24. märtsist külastajate arvu, et ennetada suuremat kogunemist kauplustes.

„Tavapärase märtsikuise müügiga võrreldes ostetakse mõnevõrra rohkem aianduse ja ettekasvatusega seotud tooteid ning kõike, mida on vaja väiksemaks koduremondiks või kevadiseks suurkoristuseks,“ täpsustab K-rauta turundusjuht Kristina Kovalkova.