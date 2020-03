HÄDAS MÜÜJA: kauplused suletakse eriolukorras, aga tööandja sunnib mind puhkusele! Mida teha? 

Nipiraamatu toimetusele on laekunud mure ühes Tallinna kaubanduskeskuses asuva kaupluse müüjalt: „Homsest suletakse ka see kaubanduskeskus, kus asub pood, kus ma töötan. Ma ei pääse enam tööle ja pean sunniviisiliselt koju jääma, aga tööandja tahab, et ma puhkuse võtaksin. See ei ole ju puhkus!“ kirjutab murelik müüja. Uurisime tööinspektsioonist, millised on töötaja õigused sellises olukorras.