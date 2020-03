EKSPERIMENT | Kas isa saab poja juukselõikusega kodus hakkama? 

Ilmselt on igaüks näinud sotsiaalmeedias videoid naiste untsu läinud kodustest tukalõikustest, kus kääridega nüsija on ka ise tulemusest jahmunud. Kas ise poisipead lõigates on eksimisvõimalus väiksem?

Kui küsida inimestelt, miks nad eelistavad juuksurit kodusele lõikusele, võib kuulda mitmesuguseid vastuseid: see on ajavõit, kodus pole õigeid töövahendeid, juuksur on väljaõppinud ja endal pole oskusi, vastutus on siis kellegi teise kanda.