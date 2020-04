TEEME SELGEKS: mis asi on toidukate ja kuidas see töötab? 

Üks inimene raiskab aastas ligikaudu 20 kilo toitu, osalt sellepärast, et see on läinud riknema. Selleks, et toidukadu poleks nii suur, tuleb ülejääke sobivalt säilitada. Säilitusanumate ja vahakanga kõrval on loodussäästlik võimalus ka silikoonist toidukate.

Testimisel: Övermätti toidukate

Hind: 3.99 (3 suurust), Ikea.ee

Toidujääkide, poolikute viljade ja lahtiste konservide hoiustamine on elementaarne, kuid aja jooksul on selgunud, et kõik laialt kasutatavad katmismaterjalid polegi selleks kõige paremad.