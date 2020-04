10 geniaalset soovitust, mida meisterdada tühjadest pakenditest 

Kõiksugused karbid, topsid, pudelid ja korgid on ideaalne toormaterjal nukumajja mööbli valmistamiseks. Lõika plast parajaks ja kaunista ning uus laud või voodi ongi valmis.

Õhuke plastist singikarp on näiteks hea nukuvoodipõhjaks. Selleks eemalda karbilt kaas, lisa põhja külge neli pudelikorki jalgadeks ja pane poroloonitükk madratsiks. Kui kogud kokku neli karpi ja need omavahel ühendad, saad ehitada suisa diivani.

Tetrapakist saab tugitooli, jogurtitopsist laua või pingi, seenekarbist ja grilltikkudest riidekapi. Karpide pluss on, et neid saab lihtsasti lõigata, akrüülidega värvida ja kleepida üle paberite või kangatükkidega. Võimalused nukumaja sisustada on lõputud!