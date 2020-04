Tee ise Ära viska ära! Sentimentaalse väärtusega barett saab uue hingamise vildist jänku abil Laura Karro , täna, 14:55 Jaga: M

GALERII

Barett ongi valmis! Foto: Laura Karro

Koi armastab villast baretti sama palju nagu kevad lumikellukesi. Kui muidu armsasse baretti on ilmunud mõni väike auk, on selle parandamine lihtne. Kui sentimentaalse väärtusega baretil on aga suuremaid kulumisjälgi, peida need jänese alla.