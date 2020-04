Käekotis kord majja! Tee ise kolm vahvat hoiutaskut! 

Kihiti nagu kapsalehed Kas käekotti kaob ära huulepulk ja kõrvaklapijuhtmed lähevad sõlme? Pisikesed, ent vajalikud asjad on alati käepärast, kui kood neile põneva väljanägemisega tasku.

Kootud tasku näiteks kõrvaklappidele. Foto: Laura Karro

1. Koo tükid. Loo u 30 silmust. Koo edasi-tagasi pahempidi nii, et igal real vähendad kudumit ühe silmuse võrra. Lõpeta töö ja peida lõngaotsad. Koo selliseid kolmnurki neli tükki.

2. Lõika alus. Lõika vildist ruut, mille küljepikkus on kolmnurga haara pikkune.

3. Õmble kokku. Kinnita vildile kolmnurgad üksteise peale nii, et haarad oleksid külgedeks ja ruudu keskel kohtuvad kolmnurkade põhjad. Õmble ruudu küljed läbi.