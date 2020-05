EKSPERIMENT | Kas ainult sularaha kasutades kulub vähem? 

Paljud ei kujuta tänapäeval elu ilma pangakaardita ette. See on kiire elustiili etalon. Ent arvatakse, et sularaha kasutades kulutab inimene vähem raha, sest nii on väljaminekutest parem ülevaade. Kaks katsealust testivad, kas see vastab tõele.

Poes, kohvikus ja mujalgi oleme harjunud pistma kaardi lugerisse või masina kohal viiplema, et sekundi pärast juba lahkuda, nii et raha liigub rahakotist välja üsna märkamatult. Sularaha on vaja vaid mõnikord, et turumüüjale maksta või lapsele taskuraha anda.