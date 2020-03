KAOS PÄEVAPLAANIDES? 16 kasulikku nõuannet, kuidas aega tulemuslikumalt kasutada 

Meile kõigile on antud 24 tundi ööpäevas, igas tunnis 60 minutit ja igas minutis 60 sekundit. Täna on see aeg igaühe jaoks eriti oluline, sest korraga tuleb olla nii kokk-koristaja, koduõpetaja või lasteaiakasvataja, rahukohtunik jmt ning samal ajal peaks edenema ka töökohustused. Jagame mõningaid mõtteid, kuidas tulemuslikumalt oma aja peremees olla.

Enamik inimesi üritab igapäevaselt olla üliproduktiivne, hüpates ühelt ülesandelt teisele, värskendades iga paari minuti tagant sissetulevaid e-kirju, rääkides samal ajal telefoniga, teise suupoolega lõunat ampsates ja vaba käega veel lapsega mängides. Iseenesest ei olegi selles midagi halba, kui sa nii tubli oled ja kõigega toime tuled, aga lõpuks viib niisugune sahmimine sind hoopis kaosesse – sa ei mäleta õhtul, mida täna lõunaks sõid ja kas edastasid vajalikud detailid koostööks ka oma kolleegile või mitte.