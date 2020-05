Mis asi on kahe minuti reegel ja kuidas see sulle igapäevatoimetustes kasuks tuleb? 

Pole ilmselt võõras olukord, kus kraanikauss on musti nõusid täis, aga ikka lükkad nende pesemist kuskile kaugele tulevikku. Et sellist asja üldse ei tekikski, võta kasutusele kahe minuti reegel. Mida see endast kujutab ja miks see sulle kasulik on, kohe seletame!

Enamik asju, mille tegemist sa edasi lükkad, on igapäevased väikesed asjad, mis ei nõua erilist vaeva, aga ühel või teisel põhjusel sa muudkui viivitad nendega. Selleks et asjade edasilükkamisele tõeline hoop anda, võta kasutusele kahe minuti reegel. See on väga lihtne ja sama lihtne on seda ka oma ellu rakendada.