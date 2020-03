Inimesed ei järgi 2+2 reeglit! Mures on nii poemüüjad kui ehitajad 

On tõesti oluline viiruse levikut piirata ning seetõttu palume, et sellest reeglist johtutaks ka töökeskkonnas. Näiteks nägime eile situatsiooni, kus kopp kaevab kraavi ning kraavi serval seisavad kaks töömeest ligistikku ja jälgivad kopa tööd. Ilmselt ei peaks selles olukorras töömehed seisma külg külje kõrval, vaid saaksid seista ka teineteisest kahe meetri kaugusel, seisab tööinspektsiooni Facebooki lehel avaldatud teates.

Sarnase murega on tööinspektsiooni poole pöördunud nii töötajad kui tööandjad: inimesed käivad haigustunnustega tööl ja poes ning kinni ei peeta ka 2+2 reeglist (avalikus kohas ei tohi olla üheskoos rohkem kui kaks inimest ning teistest tuleb hoida kaks meetrit eemale). Kaupluste töötajad on mures, et jätkuvalt käiakse poes mitmekesi, sh ka perekonnad koos lastega, mis aga suurendab võimalike kontaktide arvu ning tõstab kauplusetöötajate nakatumise tõenäosust.

Samuti on probleemiks haigustunnustega inimeste töökeskkonnas viibimine. Inimesed ei taha võtta töövõimetuslehte, sest nad kaotavad siis palgas, seisab teates. Selline käitumine suurendab aga nakatumise tõenäosust ja ei aita kuidagi kaasa viiruse leviku tõkestamisele.