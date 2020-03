Ilusüstija Marju Karin: „Pidev heaolu teeb inimesed õnnetuks!“ 

«Kui elus on kõik olemas, tekib tülpimus ja hakatakse kõige üle vinguma. Pidev heaolu teeb õnnetuks,» leiab iluspetsialist Marju Karin, kes nimetab seda täissöönud inimese sündroomiks. Ta tunnistab, et pole ka ise sellest päris prii.

Omanimelise ilukliiniku omanikule Marju Karinile (43) pikalt elu etteplaneerimine ei sobi. «Kui plaanida kogu elu lasteaiast abiellumise ja laste saamiseni, võib juhtuda, et pärast tagasi vaadates saad aru, et sa polegi elanud, vaid ainult plaani täitnud. Loomulikult on ka neid, kellele sobib plaanimajandus, sest see annab turvatunde. Mulle meeldib vooluga kaasa minna ja hüpata ühest paadist teise ning selle kõige juures ellu jääda,» räägib naine.