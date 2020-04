Ugala teatri valgusmeistrid sülle kukkunud „puhkusest“: Facebookis rullimise asemel võib hoopis tikreid lõigata või villaseid sokke nõeluda 

Luba endale laisklemist

Kui esialgu tundus neilegi, et nüüd jõuab kõik maailma asjad ära teha – lõpetada remondi, lugeda kümme raamatut ja palju muud, siis tegelikkus ei pruugi nii lihtne olla, sest ootused ja tempo ei toeta üksteist. Esimesed päevad kulutasid nad muu hulgas puhkamisele ja logelemisele, sest ka pidev kodus olemine ja uudne olukord võivad sama palju väsitada kui tavaolukorras tööl käimine. Nii ei tasu tunda piinlikkust, kui tunned vajadust jalad seinale visata!

Riputa tööde nimekiri silme alla

Kui pea on tühi ja ei tea, mida ära tegema peaks, aitab kõikide oluliste tööde-tegemiste kirjutamine suurele paberile või papitükile. Pane kirja nii tubased tegevused kui aiatööd, suuremad ja väiksemad toimetused. Nii on võimalused alati silme all ega pea leiutama, kuhu järg pooleli jäi või mis veel tegemist ootab. Seejuures on oluline meeles pidada, et nimekiri ei tähenda, et kõik need asjad peaks nüüd ja kohe ära tegema. Olgu see lihtsalt meeldetuletuseks, et Facebooki seina rullimise asemel võib ka hoopis tikreid lõigata või villaseid sokke nõeluda.

Hoia sidet sõprade ja sugulastega

Ühiste vestluskanalite loomine aitab hoida lähedastel silma peal ja tutvustada teineteisele erinevaid leide nii kultuursete elamuste kui kiireloomulise info osas. Isiklike saavutuste ning mõtete ja tunnete jagamine on oluliseks toeks rasketel hetkedel.

Tekita kindel rutiin

Mari-Riinu jaoks on rutiin igapäevaelus väga olulisel kohal. Et mitte jääda pikalt diivanile või voodisse vedelema, peab olema ka vabade päevade hommik kindla sihi ja kavaga. Kuigi teinekord on hea pühapäeviti ka pikalt logeleda, siis praegusel ajal, mil kõik päevad mööduvad kodus, tunneb ta, et selle ajaga saaks midagi muud pihta hakata. Sellisel juhul aitab endale pisikeste eesmärkide seadmine: hommikused ilurituaalid, riietumine, vee joomine, teetegemine, lugemine, hommikusöögi valmistamine jne. Muidugi ei tasu alati kõigest piinliku täpsusega kinni pidada, sest ka iga hommik on erinev, kuid päeva alustamiseks on need just parajad verstapostid, mis aitavad rutiini tekitada.

Kokka ja leia lemmiktoite

Ilmselt ei ole keegi teinud kunagi nii palju ise süüa kui nüüd, nii ka Paavod. Nad on võtnud eesmärgiks proovida nii ammuseid lemmikretsepte kui uusi põnevaid roogasid, näiteks saia- ja leivategu. Kui juba kogu aeg kodus olla ja tahad, et toit üksluiseks ei muutuks, tasuks võtta ka ses osas mõni pika sihiga eesmärk. Uute, kergelt ja kiirelt valmivate toitude avastamine ja katsetamine aitab jõuda ka värskete lemmikuteni. Need on hea kirja panna, et taas kiirel töörajal olles saaks mõtete puudumisel oma retseptivihikust toimiva ja maitsva asja ette võtta.