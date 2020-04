Tauri Tallermaa neli nippi, kuidas tööpäev tõhusamaks muuta 

„Tahtejõud on nagu auto bensiinipaak – mida rohkem gaasi vajutad, seda rohkem korraga kulutad ja seda vähem õhtuks järele jääb. Sestap tunneme millalgi, et enam ei jaksa pingutada. Samas suudab mõni inimene ka õhtul keskenduda, järelikult pole ta päeval oma tahtejõudu ära kulutanud,“ kinnitab Tallermaa, et tahtejõud on piiratud ressurss ja seda tuleb teadlikult jagada. „Hommikuks on tahtejõud taastunud ja päev võib jälle täis paagiga alata.“

„Kui sul on olnud neli koosolekut, siis pärast seda on väga raske vaimsele tööle keskenduda,“ rõhutab Tallermaa, et pärast pingutust tuleb leida aega taastumiseks. „Muidugi võib võtta erguteid ja kohvi, kuid see tähendab, et kulutame energiat rohkem, kui organism loomulikult toota suudab. Inimene on hämmastavalt vastupidav olend, ta võib mingi perioodi, võib-olla isegi mõne aasta, niimoodi hakkama saada, kuni ühel hetkel käib kõks! Inimene on üle töötanud!“ tuletab Tallermaa meelde, et kui kehal pole võimalik puhata, tekivad varem või hiljem probleemid. „Näiteks on täiesti terve inimene korraga haige, sest on ennast ära kulutanud.