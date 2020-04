LUGEJA KÜSIB: kas maksan ravimite eest ostupiirangu tõttu nüüd rohkem? 

Ravimite väljakirjutamine ja müük on viimastel nädalatel oluliselt kasvanud. „Meie ülesanne on tagada, et olemasolevaid ravimeid jätkuks kõigile, kes neid vajavad. Seepärast vähendame ravimite väljakirjutamise ja väljastamise koguseid, et ennetada ravimite massilist kokkuostmist,“ ütles sotsiaalminister Tanel Kiik.

Retseptiravimite puhul kehtivad patsiendile terviseprobleemi raskusastmest tulenevalt erinevad soodusmäärad kas 100%, 90%, 75% või 50%. Retseptitasu on iga kord 2.50 eurot ühe retsepti kohta.

„Ühe retsepti peale on kirjutatud tavaliselt kahe kuu ravimid. Kui inimene ostab ühe retsepti välja, siis omaosalus on vähemalt 2.50 eurot, st inimene maksab ainult retseptitasu, seda ka siis, kui soodusprotsent on 100. Kui inimene tahab välja osta kuue kuu ravimid, siis peab ta tasuma miinimumina 3 x 2.50 eurot ehk kolmkordse retseptitasu,“ selgitab Trink, et omaosalus sõltub valitud ravimist ja soodusprotsendist, kuid retsepte eraldi välja ostes inimese jaoks kulu ei muutu. Konkreetset näidet ta ei too, kuna omakorda sõltub hind veel sellestki, kas ostetakse originaal- või koopiaravimit.

„Kui küsida, kas omaosalus on retseptide korraga väljaostmisel suurem, siis ei. Omaosalus ei sõltu väljaostetavate retseptide arvust, sest omaosalus on iga retsepti kohta eraldi ehk suuremat kogust korraga välja osta pole inimese jaoks kuidagi soodsam,“ selgitab Trink ja lisab, et pigem võib see isegi koormavam olla, sest kuue kuu ravimite raha tuleb korraga välja käia. „Kallite ravimite puhul on see teinekord päris keeruline, mistõttu retsepte saabki jupikaupa välja osta ning kulude jaotamise vaates on see ka mõistlik.“

Vaata, kuidas kujuneb ravimi hind, lähemalt siit!