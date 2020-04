MÕTTEKOHT | Mailis Reps: tänane olukord on õppimisvõimalus meile kõigile! 

Juba nädalaid on Eesti koolilapsed distantõppel ja paljud lapsevanemad teevad tööd kodukontoris. Igapäevane elu on meil kõigil muutunud: alates sellest, et peseme käsi rohkem kui varem, lõpetades sellega, et oleme kodus rohkem kui varem.

Õnneks on digiajastu

Tean omast käest, et olukord pole lihtne. Tähendagu see kogu perega korraga kodus olemist või lapsed-kodus-vanemad-tööl-olemist, sest kodus pole võimalik töötada. Õpetajad juhendavad ja toetavad usinalt distantsilt suurt hulka õpilasi.