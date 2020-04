Ekspert vastab: kas koera riietamine on põhjendatud?  

Loomulikult ei karda külma kõik koerad, näiteks haskid ja laikad, sest nemad on külmaga harjunud ja rõivastust ei vaja. Mõne koeratõu puhul, näiteks mastif või malamuut, võib riietus hoopis ülekuumenemist põhjustada, sest nende jaoks ei ole probleem oma kehasoojust säilitada.

See-eest karvutud tõud, samuti väikesed lühikarvalised tõukoerad ja kutsikad kardavad nii külma kui tuult, ja seda mitte ainult talvel, vaid ka varakevadel. Kui su väikeseks sõbraks on näiteks chihuahua, taks või itaalia väikehurt, vajavad nad külmakraadidega ja karges kevadtuules kindlasti riideid.

Külma kardavad ka vanemad ja väiksemad koerad. Kui koer on juba vanem kui seitse aastat ning tal on lisaks ka liigeseprobleemid, tasuks talle hankida pika varrukaga riietus, mis aitab liigesed soojas hoida. Pikema jalutuskäigu puhul võiks eelistada tuulekindlat jopet, mis oleks samas n-ö hingavast materjalist, võimalusel sooja fliisist voodri ja lukuga, millele saab kinnitada jalutusrihma. Lühema tiiru puhul piisab ka kõrge kaelusega kampsunist. Kui loomal on probleeme kõrvadega, on võimalik valida ka kapuutsiga jope.

Jalutamisel on loomulikult oluline pöörata tähelepanu ka käppadele. Soovitatav on peale igat pikemat jalutuskäiku koera käpad pesta ja kuivatada. Et niiskus ega mustus loomale ohtu ei kujutaks ega käppasid ärritaks, on loomale võimalik jalga panna spetsiaalsed kingad. Siinjuures on aga väga oluline, et need oleksid õige suurusega ja mugavad, muidu ei harju koer nendega ära.

Riietus olgu vajalik ja sihtotstarbeline

Olenemata siiski tõust, vanusest või mis tahes muust tegurist, on kõige tähtsam, et lemmik tunneks ennast mugavalt ja riietus oleks tõepoolest vajalik. Koerte riietamise eesmärk ei ole oma neljajalgse sõbra silmapaistvaks tegemine ja tema kaunistamine (kuigi mõni koer naudib väga tähelepanu ja kaunistusi), vaid olulisem on selle tegevuse praktiline kaalutlus.