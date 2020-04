Heategu on palsam hingele: NUKU teatri etendusteenistuse juht Hannele Känd vastab kriisiajal abivajajate kõnedele 

„Minu kriisielu on võrdlemisi kummaline, aga rahulik. Elan omapäi, seltsiliseks koer, mis tähendab, et igasugune kontakt teistega on juba eos üsna väike ja igapäevased õueskäigud paratamatud – koer vajab liikumist ning imepisike asfalteeritud hoovinurk seda vajadust ei rahulda,“ kirjeldab NUKU teatri etendusteenistuse juht Hannele Känd oma uut argipäeva. Tavatööle ja -tegemistele lisaks mahub sellesse ka vabatahtlikuks olemine.

NUKU teatrist on Hannele kodusel režiimil – kes saab, teeb kaugtööd. „Mina käin siiski kontoris kohal. Esiteks seepärast, et kodus ei ole mõistlikke tingimusi,“ vihjab ta põhjuse taga peituvale korraliku laua puudumisele ja ekraanis olemise vajadust mittemõistvale koerale.