Lugeja küsib: mida teha, kui kraaniveel on ebameeldiv lõhn ja maitse? 

Nipiraamatule on kirja saatnud Merle Raplamaalt, kes küsib: „Oleme hädas oma kaevuveega, mille analüüsid on küll korras, kuid vett sellegipoolest juua ei taha. Nimelt on veel ebameeldiv maitse ja lõhn. Millised on võimalused vesi joodavaks muuta?“

Vastab Erkki Peikolainen, Schöttli Keskkonnatehnika veetehnoloog

Joogivesi peab olema tarbimiseks ohutu ja ka tajutavate omaduste poolest vastuvõetav.