„Tahan ise tomateid valida“ ja „pelgan kullereid“ ehk Miks rahvas e-poodlemise asemel ikka ise kauplusse kipub? 

Mõned kurdavad, et võimalusel telliks e-poest toidu koju küll, kuid nädal ette on toidusoove raske prognoosida ning kokkamisideed on poes paremad tekkima. Teised on aga mures e-poodlemise hügieenilisuse pärast.

Oma silm on kuningas



„Mulle meeldib poes vaadata asju ja ideid genereerida,“ kirjeldab 22aastane Sille, kuidas ideed õhtusöögiks tekivad alles poes kaupa vaadates. Seetõttu pole ta ka eriolukorra ajal ise poes käimisest loobunud. „Tahan oma silmaga vaadata ja oma käe järgi valida neid tomateid, mille koju viin.“



Temaga nõustub ka 25aastane Henri, kelle sõnul on äpist või veebist toiduainete tellimine keeruline: „Lihtsalt ei taha ega jaksa süveneda e-poes. Ma ei oska läbi ekraani hinnata, mis toodet ma tahan,“ kirjeldab ta. Ehkki on enda sõnutsi üritanud. „Pärast kümneminutilist eSelveris ekslemist lõin käega ja kõndisin kümme minutit Kakumäe Selverisse,“ on Henri süsteemi keerukusest häiritud.



Pikad tarneajad ja kulukas transport



Lisaks on inimesed hädas toidukordade etteplaneerimisega. „Olen väga spontaanne sööja ehk söön mida iganes see päev tahan. Ma ei oska 6–7 päeva ette mõelda, mida ma siis süüa võiksin teha,“ räägib Henri.



„Ma ei viitsi oodata kolm päeva, enne kui oma kauba kätte saan. Kui ma midagi tahan, siis kohe,“ selgitab 28aastane Kristi. „Ja ma ei näe põhjust, et maksta viis eurot transpordi eest, kui võin ise kohe poest oma asjad kätte saada ega pea sellele peale maksma. Enamik inimesi tellib nagunii e-poest, nii et päris poodides on nii või naa vähem rahvast,“ on Kristi veendunud.



Pika tarneaja tõttu ei telli veebipoest toitu ka 27aastane Triin: „Olin enne kriisi Coopi püsiklient, aga nüüd pole tellinud, sest nädal on liiga pikk aeg ootamiseks. Isegi kui telliks toidu, mis jõuab nädala pärast, siis on see ikka liiga hilja. Mul on esmatarbekaupu ju kohe vaja.“ Kuna Triin eelistab asjad kohe kätte saada, käib ta ise hommikuti poes.



34aastane Pille-Mai tunnistab, et öösiti oodata, millal avanevad e-poodidel uued vabad tarneajad, ta lihtsalt ei jõua. „Ju see pole minu jaoks. Ma lihtsalt ei jõua selle lehekülje refresh’imisega tegeleda, et siis nädal veel oodata. Käin parem kohalikus külapoes, kaupa seal jagub, valikut väga pole ja nimekirjaga läheb kiiresti.“

Foto: Pexels

E-poodlemise hügieenihirmud



Kuid muresid on teisigi – näiteks puhtus ja hügieen. „Väga ei taha e-poodidest ja kulleritega tellida, sest Narva esimene juhtum oli ju tüüp, kes töötas McDonald’sis. Kunagi ei tea, kas mõni „koroonahaige“ sulle süüa teeb, pakib või toob,“ kirjeldab 41aasane Karl.



Olgu öeldud, et veterinaar- ja toiduameti teatel puuduvad teaduslikud andmed, et koroonaviirus leviks toidu kaudu. Küll aga soovitatakse kulleritega kontaktivabalt suhelda.



Ka 56aastane Reet tunnistab, et ei usalda kullereid: „Minu meelest oli eriti just eriolukorra alguses n-ö tavainimeste teadlikkus väga madal ja tegelikult pole ka kuskil eriti selgitatud – ei selgitata senini eriti –, kui kaua võib püsida viirus pindadel.“



Reet teab, et erinevatel pindadel võib viirus püsida suisa viis päeva. „Seega pole ma üldse kindel, kas üks lihttööline, kes toitu pakib, hoiab piisavalt hügieeni: ei köhi minu toitude peale, ei katsu pesemata kätega mu toitu jne. See on ju varasemalt teada, et umbes 20–30% inimestest ei pese pärast tualetis käimist käsi. Miks ma nüüd peaks arvama, et kõigil käib hoolas kätepesu?“ jääb ta skeptiliseks.



Reet meenutab ka hiljutist „Pealtnägija“ lugu, kus näidati ühe suure kaubandusketi komplekteerimiskeskust ja seda, kuidas eri elualade inimesed on läinud nüüd kaubandusse toitu pakkima. „Nägin just seda, mida arvasin ja kartsin. Eriolukord oli juba kestnud kaks nädalat, aga pakkijad olid ikka maskideta, kinnasteta, saalisid mööda poodi, puutudes üksteisega tihedalt kokku. Ei mingit kahemeetrist vahet. Sain kinnitust oma veendumusele, et sealt kaubandusketist ei telli ma eluski midagi, olgu järjekord pikk või lühike,“ jääb Reet endale kindlaks.