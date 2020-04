Eesti inimesed arutlevad: millised on sinu kriisinipid? 

Et lahtirulluv majandus- ja tervisekriis ei tooks kaasa suuri isiklikke krahhe, on ilmselt igaüks leidnud oma nipid, mis aitavad sel segasel ajal tasakaalu hoida. Jagagem neid, et üksteist toetada!

Hilju (84)

„Eks tajun väga selgesti, et olen praeguses olukorras riskigrupis. Hoian teadlikult inimestest eemale, ka kepikõndi tehes teesklen vastutulijaid nähes puhkamist ja keeran möödujaile selja. Toidukotid toovad lähedased mulle ukse taha.