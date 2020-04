AirBaltic ja WizzAir skeemitavad tühistatud lendude korvamisega. Tarbijakaitse: raha tuleb tagastada 7 päevaga 

Nipiraamatu toimetusse on pöördunud kaks lugejat, kelle sõnul on lennufirmad võtnud kasutusse kavalad nipid, et ärajäänud lendude eest ei peaks kliendile raha tagastama. Tarbijakaitseameti hinnangul tuleks raha tagasi kanda seitsme päeva jooksul.

„Mul pidi mais olema AirBalticuga kaks lendu. Aimasin juba eriolukorra puhkedes, et need võivad ära jääda, kuna lennufirma kodulehel oli siis teade, et tuhanded lennud on tühistamisel. Võtsin nendega ühendust, kuid vastust ei tulnud,“ kirjeldab Janne. Nädal hiljem saatis lennufirma teate, et tema lennud Prantsusmaale jäidki ära. Kuid edasi läks asi Janne sõnutsi kummaliseks.