Rumeenlaste lihavõtted: punase muna alleshoidmine 40 päeva pärast pühi toob õnne kogu aastaks 

Transilvaanias ja Banatis usuti, et:

suurel neljapäeval ei tohi päeval magada. Kes magab, on kogu aasta laisk ja kasutu.

igal inimesel pidi pühadeks olema vähemalt üks uus rõivaese.

suurel reedel peetakse ranget paastu – siis ei sööda, jooda ega tehta tööd.

Kirikusse minematajätmine toob haigused

Ülestõusmispühade ööl käivad rumeenlased kirikus, et osaleda jumalateenistusel. Kes jätab minemata, kannatab kuni järgmiste pühadeni puuduse ja haiguste käes. Teenistusel tehakse ümber kiriku ristikäik. Usklikel on käes küünal, mille nad süütavad preestri küünla leegist. Usutakse, et need, kes on valguseta, on kasutud. Teenistuse lõppedes pakub kiriku ukse juures olev preester koguduse liikmetele veinis leotatud pasca't.

Paremal tradistiooniline rumeenia ülestõusmispühade küpsetis pasca. Foto: Stella Enachii

Munade kaunistamist alusta nende hoolikast pesemisest