E-ostlemine on täies hoos: kaupa liigub pesukäsnast mängukonsoolini. Kullerid: veel saame hakkama! 

Viimase kuu jooksul, mil Eestis on kestnud eriolukord, on väga palju juttu olnud toidu ja esmatarbekaupade koju tellimisest, kuid ega inimesed pole ka teisi kaupu unustanud. E-poodidest soetatakse kõike alates kookoskiust pesukäsnast ja lillekimpudest lõpetades mängukonsoolide ja teleritega. Kuidas tulevad suurenenud pakimahtudega toime kullerid?

„Esimest korda elus ostsin e-poest kolm raamatut, sest sülearvutist e-raamatut lugedes tunnen end kui sunnitööl,“ alustab juttu Kersti, kes lisaks sellele, et kaup jõudis kiirelt pärale ning ta saab nüüd inimese kombel raamatut lugeda, on õnnelik veel sellegi üle, et tellimusega ei kaasnenud lisakulusid.