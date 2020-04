E-toidupoodide nimistusse lisandub veel üks suur kauplusekett 

„Alustasime e-poe testimisega juba 1. aprillil, mil kahe nädala jooksul said Rimi e-poe teenuseid kasutada meie endi töötajad,“ sõnas Rimi Eesti juht Vaido Padumäe täna avaldatud pressiteates. „15. aprillist avame e-poe esimesele viiesajale ea poolest riskirühma kuuluvale kliendile, kellele ei soovitata viiruseohu tõttu füüsilist poodi külastada.“ Kliendid on juba saanud e-poes ostlemise kutse ja juhised oma e-posti aadressile. Seejärel lisandub Rimi e-poe kasutajate ringi jooksvalt ka teisi kliente vastavalt sellele, kui suur huvi teenuse järele tekib.

„Tänases olukorras on e-kaubandus saanud täiesti uue sisu,“ märkis Rimi juht. „Näeme, kui palju on palganud töötajaid juurde kõik ärid, kes tegelevad online’is toidukaupade müügiga. Ka meie oleme teinud väga suuri pingutusi, et leida vajalik tööjõud ning avada oma e-pood plaanitust varem,“ lausub Padumäe, et praegu on seda inimestele väga vaja.