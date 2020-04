Vahva väljakutse „Suveks Seelik Selga!“: osale ja võida auhindu!  

Niisiis esitame sulle üleskutse õmmelda, up-, re- või ümber disainida, kududa, heegeldada, ..., kasvõi kleepida ja värvida iseendale/sõbrannale/pisipiigale/lapselapsele/mehele peatselt saabuvaks koroonavabaks (hoiame pöialt, eks!) ajaks seelik. Just selline, nagu ise soovid. Töö võistlustulle saatmiseks dokumenteeri lõpptulemus ehk valmis seelik (aga miks mitte ka teekond) pildi või videona, mille laed kommentaarina üles taas ürituse Facebooki lehele.

Et lisaks uhiuuele imekaunile kehakattele väljakutsest veelgi suuremat lusti saada, on parimatele laekunud seelikufotodele ka auhinnad ja need on tõesti ägedad!