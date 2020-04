VIDEO | Marek Strandberg õpetab, kuidas koduste vahenditega toimivat maski teha 

„Meie peamiseks abivahendiks on aiandus- või ehituspoes müüdav katteloor, mis on mõeldud taimede kaitsmiseks,“ seletab Strandberg. „Tegu on polüpropüleenist või polüetüleenist kangaga, mis laseb õhku läbi, aga hoiab kinni piisad.“ Katteloor käitub sarnaselt sellele kõrgtehnoloogilisele materjalile, mis on kasutuses kirurgiliste ning tolmumaskide keskmise kihina. Peamine erinevus on selles, et katteloor ei ole elektriliselt laetud. Sellest hoolimata pidurdab kodus valmistatud mask piisknakkuse levikut.

Miks kanda maski? „Küsimus on ettevaatus-põhimõttes. Kui me teame lihtsat tõde, et nakkus levib piiskade kaudu, siis on loomulik, et ka isetehtud barjäär on kaitse. Sõltumata sellest, kas selle kohta on tänaseks tehtud teadust või mitte. Küsimus on terves mõistuses,“ räägib Strandberg. „Maski kasutamine tekitab distantsi ja seepärast tuleb täna maske kasutada.“