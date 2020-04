ETTEVAATUST! Volikirja tasub teha vaid inimesele, keda päriselt usaldad 

Detsembris ilmus kurikuulus Elois-Catherine Haavel ehk Liis Haavel taas välja. Seekord aitas ta eakaid koristamisega, laenates neilt samal ajal suuri summasid. Millele peaks tähelepanu pöörama, kui hakata hooldajale tegema volikirja oma rahaasjade korraldamiseks?

Tänapäeval on tavapärane, et üks isik annab teisele isikule õiguse tegutseda enda nimel ja vormistab talle selleks notari juures vajaliku volikirja. Paide notari Eve Põtteri sõnul on sagedased juhud, kui notari poole pöördutakse sooviga teha üldvolikiri, mida vahel nimetatakse ka täisvolikirjaks.