Raha pööningul: kasutuna näiva kraami eest saab uskumatut hinda küsida! 

Tänapäeval on õlilamp alles veel nii mõneski kuurinurgas ja lakapealsel. Kui lamp seisab seal kasutult, tasub see vanavarana müüki panna. Lambi kasutamiseks vajalikku tahti ja õli saab poest osta ja kindlasti on neid, kes tahaksid lampi kas iluasjaks või elektrikatkestuseks valmistudes soetada.